В Тюменской области подорожал бензин

В Тюменской области за последний месяц подорожал бензин. Речь идёт о росте больше, чем на рубль.

Повышение коснулось марок АИ-92 (+1,5 руб.) и АИ-95 (+0,8 руб.). Это наиболее значительный скачок стоимости топлива с начала года.

Рост цен объясняется снижением переработки топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сезонным спросом и предстоящим повышением акцизов. Власти уверяют, что ситуация на рынке стабильная и топлива хватает, приводит РБК данные Тюменьстата.