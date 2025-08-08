В Сочи с пляжей эвакуируют отдыхающих из-за атаки БПЛА

Гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжи из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"Людям доводят информацию о необходимости пройти в укрытия", - говорится в сообщении.

Об угрозе предупредили и жителей и гостей федеральной территории Сириус.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников в городе. Работают сирены оповещения. Местные жители сообщают о работе средств ПВО. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.