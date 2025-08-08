В Кировском районе Екатеринбурга откроется первая столовая для работников ДЭУ

В Кировском районе готовят к открытию первую в Екатеринбурге столовую для работников дорожно-эксплуатационнго управления (ДЭУ). Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство идет полным ходом, а сдача объекта запланирована уже на конец сентября.

"Создание столовой для сотрудников ДЭУ ведется по поручению Главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Операторы спецтехники смогут бесплатно получать здесь горячее питание прямо во время смены. Это одна из мер, направленных на решение кадрового вопроса в наших учреждениях", – объяснил глава Кировского района Андрей Корюков.

С реализацией проекта помогло девелоперское сообщество города. Один из застройщиков полностью обеспечил команду строителей всеми необходимыми материалами. Строить было решено в здании, которое ранее использовали как гараж. Сейчас специалисты занимаются отделкой внутренних помещений.

Первый этаж было решено отдать под саму столовую: столы, микроволновка, холодильник и другая необходимая утварь для приема пищи. Там же находится и уборная. На втором этаже расположится зона отдыха с диваном. Еду в столовую будет привозить подрядчик – на месте ее останется лишь разогреть.

"Место выбрано неслучайно. Территория ДЭУ на улице Вишневой, 69, находится в самом центре Кировского района. Благодаря этому сотрудники смогут максимально удобно и оперативно приехать сюда, чтобы пообедать, отдохнуть и вернуться к работе", – резюмировал Андрей Корюков.