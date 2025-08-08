Росавиация не подтвердила информацию об открытии аэропорта Краснодара

В Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропорта Краснодара.

"По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре. По его данным, планируется несколько тестовых полетов, после которых примут окончательное решение.

С 10 июля для приема и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года. Как пояснили в Росавиации, самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 08:30 до 20:00 мск.

По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике в 1,5–2 раза увеличит поток туристов в Краснодарский край.