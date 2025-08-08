Игорь Бабушкин оценил результаты капремонта Поликлинического отделения №2 Городской поликлиники №5

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проинспектировал результаты капитального ремонта Поликлинического отделения №2 Городской поликлиники №5, завершенного в рамках национального проекта «Здравоохранение», на смену которому в 2025 году пришёл нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

«Выбор именно этого отделения был обусловлен его высокой степенью износа, выявленной в ходе специального отбора, и необходимостью приведения в соответствие с современными нормативами. При формировании планов модернизации мы всегда учитываем обращения жителей», – отметил Игорь Бабушкин.

Отделение, расположенное на первом этаже жилого дома 1971 года постройки и обслуживающее более 24,7 тысячи человек рассчитанного на 116 посещений в смену, кардинально преобразилось. Оно не просто обновило внешний вид, но и получило современное техническое оснащение за счет средств областного и федерального бюджетов.

Все помещения теперь полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Благодаря перепланировке выделены специализированные зоны: хирургического осмотра, гастроскопии и отдельный кабинет врача. Особое внимание уделили оборудованию: закуплены новейшие эндоскопы (гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп). Установлена современная автоматическая моечная машина, которая с помощью ультразвука обеспечивает качественную дезинфекцию инструмента, заменив трудоемкий ручной процесс. Также закуплена новая мебель и другое необходимое медицинское оснащение.

«Самое главное – мы получили возможность качественно и в полном объеме проводить диспансеризацию. Сейчас мы можем обслуживать больше пациентов и делать это на современном уровне», – подчеркнула главный врач поликлиники Регина Мамина.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» около 40 объектов капитально отремонтированы, 69 – построены, а в текущем году после капремонта планируется сдать 11 учреждений.