Природный парк из ХМАО победил в конкурсе грантов президентского фонда экологических и природоохранных проектов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев подвёл итоги перового конкурса грантов президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Победителем стал природный парк "Нумто" из ХМАО.

Самый большой природный парк Арктической зоны Югры находится на северном склоне Сибирских Увалов, откуда берут начало крупнейшие притоки Оби – река Казым, Надым, Пим, Тромъеган. Как отмечают ученые, "Нумто" – идеальная модельная территория для изучения трансформации озер арктической зоны и выработки практических решений по их сохранению, сообщил в своём telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

Природный парк "Нумто" образован постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа №71 от 28 января 1997 г. для сохранения и изучения уникальных природных комплексов Сибирских Увалов, имеющих экологическое, историко-культурное и этнографическое значение, а также для защиты мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера в природной и культурной среде. Находится в Белоярском районе Югры. Общая площадь "Нумто" составляет более полумиллиона гектар, равная некоторым европейским государствам. Протяженность границы парка – 529 км.