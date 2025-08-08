Путин позвонил Си Цзиньпину, Токаеву и Мирзиёеву

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны. Си Цзиньпин в ходе разговора сказал Путину, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США, пишет РИА Новости.

Ранее в пятницу Кремль сообщил, что Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент России проинформировал их о переговорах со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Мирзиёев поблагодарил за важную информацию и выразил поддержку за поиск возможностей решить конфликт с Украиной политико-дипломатическими путями, сообщает Кремль. Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.