Уральских автовладельцев предупредили о фейках про введение талонов на топливо

Автовладельцев Свердловской области предупреждают об очередном фейке. Как пишет Telegram-канал "Антитеррор Урал", информация о введении ограничений на приобретение топлива и системы талонов является недостоверной.

Ранее в сети появились публикации с документом якобы от Министерства энергетики РФ, адресованным "высшим должностным лицам Свердловской области". В нем сообщалось, что в стране фиксируется нехватка топлива, а потому властям рекомендуют ограничить его продажу. Похожее сообщение распространялось и в мае, но тоже оказалось фейком.

О том, как не попасться на уловки мошенников канал подробно писал ранее. Главное - проверить первоисточник, сравнить имена, даты и прочие факты с аналогичными постами из других источников, а также обязательно проверить информацию на официальных сайтах органов власти и государственных учреждений.

Только вчера жителей Свердловской области предупредили о поддельных письмах от Госавтоинспекции.