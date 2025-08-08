Американские СМИ "отправили" Путина и Трампа на встречу в Риме

Президенты России и США не будут встречаться в Риме, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Ранее Fox News сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в понедельник, 11 августа, а Рим (вероятно, Ватикан) может быть одним из возможных мест проведения саммита.