УЕФА выплатил российским клубам более 10 миллионов евро с 2022 года

УЕФА выплатил более 10,8 млн евро российским футбольным клубам в качестве компенсации за отстранение от участия в европейских турнирах после начала СВО, пишет The Guardian.

По данным британского издания, так называемые выплаты солидарности, как правило, предоставляются клубам, не добившимся достаточных успехов на национальном уровне для попадания в еврокубки. В УЕФА отмечают, они призваны "поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы с учётом дополнительных доходов, которые некоторые клубы получают от участия в еврокубках".

УЕФА выплатил Российской федерации футбола 3 305 000 евро в качестве солидарных выплат в сезоне 2022–2023 годов, еще 3 381 000 евро в сезоне 2023–2024 годов и 4 224 000 евро за сезон 2024–2025 годов.

Согласно циркулярам УЕФА, в сезоне 2021/22 также была выплачена сумма в размере 6 209 000 евро. Российская футбольная ассоциация обязана передать эти деньги клубам.