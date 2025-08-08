Бастрыкин ознакомится с делом уральского подростка, нанесшего другу смертельный удар

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, фигурантом которого является 15-летний подросток из Свердловской области. По версии следствия, он во время драки ударил своего друга ногой в живот, от чего тот упал и через непродолжительное время скончался.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела", - сообщили в СКР.

Трагедия произошла в начале месяца с компанией трех друзей из местной школы №3. По предварительным данным, на пути к остановке из села Косулино подростки взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок от часов. Это и могло послужить причиной конфликта, который перерос в драку. Подозреваемый юноша сам вызвал "скорую помощь", когда увидел, что другу стало плохо.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".