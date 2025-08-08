700 астраханских школьников начнут новый учебный год в полностью обновленном учебном учреждении

Капитальный ремонт образовательного учреждения в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Объект накануне проинспектировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сейчас внутри и снаружи здания «Трехпротокской школы» 1987 года постройки идут отделочные работы. Всего на ремонт СОШ из федерального и муниципального бюджетов было выделено более 70 млн рублей. К началу учебного года школа будет готова принять 700 ребят.

Кроме того, в 2024 году на территории школы появилась «умная» спортивная площадка. Каждый тренажер имеет QR-код. Астраханцы могут считать его через специальное приложение, которое покажет технику выполнения упражнений. Любителям активного спорта доступны воркаут, беговые дорожки и мини-футбольное поле с трибуной на 100 человек.