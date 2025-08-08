Пентагон разрабатывает систему продажи оружия США для передачи Киеву

Пентагон совместно с НАТО разрабатывает новую систему продажи американского оружия Европе, которое может быть передано Украине, сообщает телеканал CNN .

По данным источников, механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США.

Предполагается, что Украина будет направлять список желаемых вооружений и техники в НАТО, а там будут определять, достаточно ли у США запасов для продажи.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом соглашении между США и странами НАТО, по которому США будут производить оружие, а страны Европы закупать его и отправлять Украине.

Точную политико-экономическую оценку этому дал политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его мнению, это означает, что странам ЕС придется финансировать продолжение военного конфликта, который ведет Украина, и ради этого влезть в долги.

Ранее сообщалось, что Чехия, Венгрия, Франция и Италия отказались оплачивать американское оружие для Украины.