62% домов и систем Тюменской области готовы к зиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что подготовка домов и систем региона к зиме идёт полным ходом во всех муниципалитетах. Готовность – почти 62%.

"И эта цифра быстро растёт. Обсудили подготовку к отопительному сезону в Тюменской области с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В Тюменской области уже отремонтировано и заменено почти 40 км инженерных сетей, ещё 35 км – в работе. К началу августа отремонтировано 27 котельных. Специалисты сейчас меняют оборудование ещё на 52 объектах.

"Наши энергетики в рамках подготовки к зиме отремонтировали и реконструировали 258 км линий электропередачи, а также 139 подстанций – почти две трети из запланированных. Активная работа по подготовке к отопительному сезону продолжается. Держу ситуацию на постоянном контроле", - подытожил Александр Моор.

Ранее Моор сообщил о том, что к предстоящему отопительному сезону в регионе отремонтируют 65 котельных, заменят более 22 км теплосетей, приведут в порядок больше 40 км водопроводных сетей и 530 км электросетей. Количество инцидентов на коммунальных сетях в регионе снизилось более чем на 6% по сравнению с предыдущим отопительным периодом.