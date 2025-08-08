В Перми подростки пострадали во время квеста

В Перми после квеста началось расследование. Причина – пострадали его участники.

Дело было вечером 6 августа. Девочки 11 и 14 лет получили травмы во время квеста в Мотовилихинском районе Перми. Их осмотрели врачи, им оказана амбулаторная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пермское краевое управление СКР.

По данным "Ъ-Прикамье", мать пострадавших утверждает, что травмы нанесли сотрудники квеструма – таков был один из сценариев прохождения квеста, но выбрать его могли только совершеннолетние участники. В результате у одной из пострадавших диагностирована травма шейного отдела позвоночника.