В России впервые с начала десятых годов выросло число SMS-сообщений

Россияне – как частные лица, так и организации – стали отправлять друг другу больше SMS‑сообщений. Летом этого года трафик такого контента, неуклонно падавший с начала десятых годов, вырос на 12-15%, пишут "Известия". Издание называет этот тренд "внезапным", но на самом деле он легко объясняется: людям приходится коммуницировать в условиях постоянных отключений мобильного интернета.

Организации не могут присылать клиентам push-сообщения и вынуждены также отправлять SMS.

Ранее сообщалось, что россияне (тоже и бизнес, и физлица) стали больше покупать Wi-Fi-роутеры и заказывать подключение проводного интернета.