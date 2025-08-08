На Камчатке пилот смог с сердечным приступом посадить вертолет, но после умер

На Камчатке во время полета стало плохо пилоту вертолета. Он совершил вынужденную посадку у подножия вулкана Крашенинникова. Спасти мужчину не успели – он умер от сердечного приступа. Пассажиров вертолета (шесть человек) сотрудники МЧС эвакуировали на Ми-8 в Елизово.

Между тем, по данным Telegram-канала "112", погибшим был местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Он повез знакомых полюбоваться на вулканы на собственном вертолете Robinson.