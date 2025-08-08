Минздрав Челябинской области проверит медиков после смерти отравившихся чачей

В Челябинской области проводится проверка в отношении сотрудников скорой помощи, которые приезжали на вызов к отравившимся чачей с рынка Адлера.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области, проводится детальный анализ действий медицинских работников, запрошена вся необходимая медицинская документация, включая данные, предоставленные фельдшерами скорой помощи.

Ранее стало известно, что две женщины из Челябинской области скончались, выпив чачу с рынка в Сочи. Алкогольный напиток привезла одна из них и угостила им вторую. Вскоре обеим женщинам стало плохо, им вызвали скорую. Но, по данным "КП-Челябинск", одной из них диагностировали паническую атаку, а второй – повышенное давление и скачок сахара.

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек. Некоторые из жертв - туристы.