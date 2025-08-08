Трезвый День города: В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя с 9 по 23 августа

На время празднования Дня города в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в местах проведения культурных и спортивных мероприятий. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 9 по 23 августа:

9 и 16 августа с 08:00 до 23:00 алкоголь нельзя будет купить в торговых точках, находящихся в периметре улиц Московской –Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

10 августа с 08:00 до 15:00 в магазинах, расположенных в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;

с 13 по 16 августа с 08:00 до 19:00 не будут продавать спиртное на улице Кирова – от Викулова до Заводской;

15 августа с 16:00 до 22:00 ограничения распространятся на магазины в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина;

16 и 17 августа с 08:00 до 23:00 запретят продажу в границах улиц Светлореченской – Объездной дороги – Металлургов – Викулова – Репина; в переулке Базовом, от Яламова до Машинной, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей – Фурманова – Белинского – переулка Базового (до дома № 47);

23 августа с 10:00 до 23:00 невозможно будет приобрести алкоголь на территории Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, в переулке Базовом, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

В мэрии Екатеринбурга обещают, что и без алкоголя горожанам будет чем заняться. С полной афишей можно ознакомиться здесь.