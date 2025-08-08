В Тюмени детский сад заплатит 200 тысяч семье воспитанницы, лишившейся зуба

В Тюмени детский садик заплатит компенсацию семье своей воспитанницы. Она, будучи в садике, потеряла зуб.

Дело было в мае 2025 г. Шестилетняя девочка, находясь в помещении группы детского сада, получила удар дверью, которую открыл другой воспитанник. В результате она получила ушибы лица, губы и челюсти, из-за чего потеряла зуб.

Состоялся суд, в результате которого в пользу ребёнка взысканы 200 тыс. руб., сообщает прокуратура Тюменской области.