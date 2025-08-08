ФСБ задержала экс-председателя челябинского "Агентства развития туризма" Дину Шведкину

Бывшего председателя "Агентства развития туризма" Челябинской области Дину Шведкину задержали в рамках уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ.

"Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов ее противоправной деятельности", - рассказали в региональном УФСБ.

По данным следствия, работая в сфере туризма в Златоусте с ноября 2023 года по июля 2025 Шведкина заключала контракты на строительство информационного центра на туристическом маршруте. При этом стоимость контрактов была искусственно завышена. Она также похитила 6,8 млн рублей из субсидии от регионального правительства в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

С недавнего времени Шведкина переехала в Екатеринбург и заняла должность замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга.