Угрозу разрушения жилого дома в Астрахани оперативно предотвратили

По поручению губернатора Игоря Бабушкина при проведении любых ремонтных работ в домах, требующих особого внимания, подрядные организации Астраханской области обязали тщательно проверять состояние несущих конструкций.

Благодаря этому системному подходу, в ходе плановых работ по замене систем отопления по программе капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Татищева, д. 10, было своевременно выявлено частичное разрушение опоры в подвальном помещении второго подъезда.

Для обеспечения безопасности граждан было незамедлительно принято решение о временной эвакуации жильцов. На месте введен режим локальной чрезвычайной ситуации для оперативного реагирования. Эксперты уже приступили к детальному обследованию объекта.

В администрации областного центра состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором глава города Игорь Редькин доложил о том, что создан пункт временного пребывания для эвакуированных жителей (большинство граждан на время работ предпочли разместиться у родственников или знакомых).

Губернатор Игорь Бабушкин поручил городским властям и профильным региональным ведомствам обеспечить все необходимые ресурсы для скорейшей ликвидации последствий инцидента, помощи жильцам и завершения капитального ремонта дома.