Сель перекрыл дорогу на озеро Рица в Абхазии

В Абхазии из-за проливных дождей сильно поднялся уровень воды в горных реках, в нескольких населенных пунктах произошли подтопления, в Гагре деревья упали на проезжую часть и железную дорогу, сейчас спасательные службы расчищают проезд, сообщили в МЧС республики.

Самая сложная ситуация в ущелье реки Бзыбь, около Голубого озера - там сошел сель, в результате чего было перекрыто движение к озеру Рица.

"Сель снес частные постройки и некоторые автомобили. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС РА направились на место происшествия и работают в тесном контакте с сотрудниками Национального парка. Детский лагерь, находящийся на Аудхаре, от непогоды не пострадал, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Спасатели находятся на постоянной связи с сотрудниками лагеря", - рассказали в министерстве.

Также спасатели сейчас направляются в Жоэкварское ущелье, где труппа из трех туристов и местного жителя некоторое время не выходила на связь.