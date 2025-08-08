Полицейский признал вину по делу журналистов Baza

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий, признал свою вину.

Как заявил его адвокат на судебном заседании, Аблаев готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, главного редактора Telegram-канала Baza. Его обвинили в даче взятки в крупном размере группой лиц. По версии следствия, Трифонов за плату получал служебную информацию от полицейских, в народе известную как "сливы", после чего ее публиковали в Telegram-канале. В том же самом обвинили и продюсера Татьяну Лукьянову. Журналисты не признали вину.

Также ранее были арестованы трое полицейских. Их обвинили в получении взяток от Telegram-канала Baza. За это они отправляли журналистам служебную информацию, считает следствие.