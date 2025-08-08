В Екатеринбурге временно закрылся ТРЦ "Карнавал"

Сегодня жители Екатеринбурга обнаружили, что двери торгово-развлекательного центра "Карнавал" закрыты. Об этом посетителей уведомило объявление как на дверях ТРЦ, так и в его социальных сетях.

"ТРЦ "Карнавал" временно не работает по техническим причинам", - сообщается в соцсетях центра.

Что за технические причины, не сообщается, однако, вероятно, причиной мог послужить пожар, который разгорелся накануне в соседнем здании по улице Толедова. По данным МЧС, в подвале производственного здания сгорели две трансформаторные будки и восемь распределительных шкафов, из-за чего пропало электричество.

Что стало причиной пожара, неизвестно, но, по словам очевидцев, ночью в торговом центре также пропало электричество.

Когда ТРЦ "Карнавал" снова откроется, пока неизвестно.