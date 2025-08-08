Telegraph: Киев готов заключить перемирие с фиксацией фактической границы по текущей линии фронта

Киев готов заключить перемирие с фиксацией фактической границы по текущей линии фронта, но не допустит международного признания контроля России над занятыми ею территориями, пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Издание напоминает, что Конституция Украины не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны или допускать нарушение ее территориальной целостности.

"Однако Зеленский признал, что освобождение территорий силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические решения", - пишет издание.