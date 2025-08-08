В Тюмени стало на 74,2% меньше аварий с электросамокатами и гироскутерами

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о том, что за семь месяцев 2025 г. в городе удалось добиться значительных положительных изменений в обеспечении безопасности дорожного движения.

Количество аварий с электросамокатами и гироскутерами снизилось на 74,2% – со 105 до 27 случаев. Это – результат целенаправленных мер по регулированию использования данного типа транспорта, сообщил Афанасьев в своём telegram-канале.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил против запрета электросамокатов, однако подчеркнул, что необходимо соблюдать культуру их использования. Заявление главы региона прозвучало на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где рассмотрели вопрос профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Количество СИМ в регионе стабильно растёт. Только арендных электросамокатов на территории Тюменской области насчитывается около 6 тыс. 300. Губернатор отметил, что с 2023 г. власти региона ведут системную работу с кикшеринговыми компаниями, которые работают в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.