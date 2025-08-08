Строительно-индустриальный кластер развил сотрудничество с Югрой

Строительно-индустриальный кластер, который объединяет 85 компаний из восьми субъектов РФ, развивает сотрудничество с Югрой.

Делегация Строительно-индустриального кластера, в которую вошли представители 17 предприятий, приняла участие в обсуждении стратегических направлений развития строительной отрасли Югры с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Предложения, высказанные на встрече, лягут в основу работы окружных властей на предстоящий период, заверил глава Югры.

"Кластерная политика – это уникальный инструмент социально-экономического развития регионов. Инструменты Строительно-индустриального кластера будут масштабированы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", - приводит информационный центр правительства Тюменской области слова гендиректора кластера Юлии Ахметовой.

В июне кластер и Ассоциация технических заказчиков "НОТЕХ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин и председатель правления Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Ольга Езикеева.

Соглашение направлено на развитие межрегиональных кооперационных экономических связей, повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области. Планируется развитие профессионального института технического заказчика и обучение инвесторов лучшим практикам управления инвестиционно-строительными проектами.