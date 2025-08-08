Грабители похитили почти 5 млн рублей из отделения "Почты России" в Москве

При ограблении отделения почты на юге Москвы похищено, по предварительным данным, почти 5 миллионов рублей.

"Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", - сообщает прокуратура столицы.

Напомним, сегодня утром два человека в масках ограбили отделение "Почты России". Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали деньги из отделения на улице Медиков. После нападения преступники скрылись на машине. Предварительно, грабители — мужчина и женщина.