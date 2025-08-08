Мишка Гриша отметит День строителя с жителями Екатеринбурга

На улицы Екатеринбурга вернулся мишка Гриша скульптора Андрея Бартенева. Арт-объект заметили на плотинке с праздничным колпачком "Атомстройкомплекса".

Как отметил исследователь уличного искусства и автор Telegram-канала "Шахов на ветке", медведь, вероятно, станет "хедлайнером" девелопера на Дне строителя, который город отпразднует 9 августа. В пресс-службе компании Накануне.RU эту информацию подтвердили.

По словам автора канала, перед праздником скульптуру почистили и покрасили. Куда после Дня строителя отправится Гриша, все еще неизвестно.

Впервые арт-объект появился перед екатеринбуржцами на стилобате Ельцин Центра, где пробыл целый год, после чего "просидел" еще четыре у "Салюта". Однако в мае этого года организаторы фестиваля уличного искусства "ЧО" заявили, что ищут для Гриши новый дом. Какой смысл создатель вложил в 1,5-тонного деревянного медведя, мы рассказывали ранее.