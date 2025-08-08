У "Южуралзолота" снова сменился президент

После смены ключевого акционера в управляющей компании "Южуралзолото" (ЮГК) сменился и президент.

После того, как суд отстранил от управления компанией Константина Струкова (у него же в пользу государства изъяли большую часть акций компании), ЮГК возглавляла Лариса Ивлева. Но теперь президентом УК стал Семен Гринько, пишет РБК.

Человек с полностью таким же именем в 2016 году упоминался в журнале "Глобус: геология и бизнес" как обогатитель золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold), пишет издание.

Упомянутая Лариса Ивлева работала в структурах ЮГК с 1993 года.

В июле этого года – почти сразу после национализации компании – министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство не долго будет оставаться собственником одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны – "Южуралзолота". Экспроприированные судом акции и доли в управляющей компании ЮГК приватизируют.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры отобрал у бизнесмена и депутата Заксобрания Челябинской области Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно.

"[ЮГК] Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов", — цитирует РИА Новости Силуанова.

"Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", — сообщил министр.