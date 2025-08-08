Георгий Филимонов рассказал о ходе оснащения современным медоборудованием больниц Вологодчины

Правительство Вологодской области заключило новые контракты на поставку медицинской техники для учреждений здравоохранения областной столицы. Материально-техническая база вологодской медицины обновляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который был инициирован Президентом.

«Закупаем аппарат ультразвукового сканирования для Вологодской областной больницы №3 и стоматологическую установку для Вологодской городской стоматологической поликлиники. Еще одно важное решение – приобретаем передвижной медицинский кабинет общего назначения для Вологодской областной клинической больницы. Общая стоимость оборудования – более 43 миллионов рублей. Развиваем возможности сферы здравоохранения, чтобы помощь стала доступнее, а обследования проводились быстрее и качественнее», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее новое оборудование появилось и в Череповецкой стоматологической поликлинике №2. За счет средств областного бюджета в учреждение поставили две стоматологические установки. Они многофункциональны и отличаются высоким качеством.

Всего в этом году для больниц и поликлиник региона запланировано приобрести более 200 единиц медицинского оборудования, включая «тяжелые» аппараты: рентгеновское и эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты, томографы и ангиографы.

На особом контроле – модернизация инфраструктуры. В планах на этот год – капремонт 103 объектов, завершение строительства поликлиники №7 в Череповце. Продолжается ремонт существующих и открытие новых ФАПов: в прошлом году регион приобрел 16 модульных конструкций и еще 18 закупит в текущем году.

В целом, объем финансирования областной сферы здравоохранения на 2025 год составляет 45,1 миллиарда рублей. Эти средства заложены по Территориальной программе обязательного медицинского страхования, в федеральном и областном бюджетах, а также по программе Губернатора «Стратегия 2.0».