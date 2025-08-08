Георгий Филимонов рассказал о ходе оснащения современным медоборудованием больниц Вологодчины

08 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов рассказал о ходе оснащения современным медоборудованием больниц Вологодчины

Правительство Вологодской области заключило новые контракты на поставку медицинской техники для учреждений здравоохранения областной столицы. Материально-техническая база вологодской медицины обновляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который был инициирован Президентом.

«Закупаем аппарат ультразвукового сканирования для Вологодской областной больницы №3 и стоматологическую установку для Вологодской городской стоматологической поликлиники. Еще одно важное решение – приобретаем передвижной медицинский кабинет общего назначения для Вологодской областной клинической больницы. Общая стоимость оборудования – более 43 миллионов рублей. Развиваем возможности сферы здравоохранения, чтобы помощь стала доступнее, а обследования проводились быстрее и качественнее», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Ранее новое оборудование появилось и в Череповецкой стоматологической поликлинике №2. За счет средств областного бюджета в учреждение поставили две стоматологические установки. Они многофункциональны и отличаются высоким качеством.

Всего в этом году для больниц и поликлиник региона запланировано приобрести более 200 единиц медицинского оборудования, включая «тяжелые» аппараты: рентгеновское и эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты, томографы и ангиографы. 

На особом контроле – модернизация инфраструктуры. В планах на этот год – капремонт 103 объектов, завершение строительства поликлиники №7 в Череповце. Продолжается ремонт существующих и открытие новых ФАПов: в прошлом году регион приобрел 16 модульных конструкций и еще 18 закупит в текущем году. 

Медицинское оборудование(2024)|Фото: Накануне.RU

В целом, объем финансирования областной сферы здравоохранения на 2025 год составляет 45,1 миллиарда рублей. Эти средства заложены по Территориальной программе обязательного медицинского страхования, в федеральном и областном бюджетах, а также по программе Губернатора «Стратегия 2.0».

Теги: георгий филимонов, больницы, медицинское оборудование, здравоохранение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети