Руководству рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор

Зейский районный суд приговорил управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова и главного инженера предприятия Дениса Черникова к 5,5 года лишения свободы за трагедию с гибелью 13 шахтеров. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области.

Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2,5 года.

18 марта 2024 года на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, руднике "Пионер", произошло обрушение горной массы, в результате которого под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен. 1 апреля в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер" по причине высокой угрозы повторных обвалов.

По мнению следствия, бездействие Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин аварии. Директор рудника, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте идут вблизи заполненного водой карьера. Несмотря на то, что данное обстоятельство – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, управляющий директор не организовал осушение карьера.

Длительное бездействие топ-менеджера привело к тому, что 18 марта вода из чаши отработанного карьера прорвалась в рудник, горная порода обвалилась. 13 горняков оказались заблокированы в шахте.