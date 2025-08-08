Руководству рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор

08 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Дальневосточный ФО В России Амурская область
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Руководству рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор

Зейский районный суд приговорил управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова и главного инженера предприятия Дениса Черникова к 5,5 года лишения свободы за трагедию с гибелью 13 шахтеров. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области.

Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2,5 года.

18 марта 2024 года на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, руднике "Пионер", произошло обрушение горной массы, в результате которого под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен. 1 апреля в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер" по причине высокой угрозы повторных обвалов.

По мнению следствия, бездействие Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин аварии. Директор рудника, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте идут вблизи заполненного водой карьера. Несмотря на то, что данное обстоятельство – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, управляющий директор не организовал осушение карьера.

Длительное бездействие топ-менеджера привело к тому, что 18 марта вода из чаши отработанного карьера прорвалась в рудник, горная порода обвалилась. 13 горняков оказались заблокированы в шахте.

Теги: пионер, рудник, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2024 02:06 Мск Причиной гибели 13 горняков в Приамурье стало обводнение шахты
Ранее 06.04.2024 10:32 Мск Российский Красный крест объявил сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров на шахте "Пионер"
Ранее 03.04.2024 09:13 Мск Сотрудников Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"
Ранее 01.04.2024 14:08 Мск В Приамурье из-за трагедии на "Пионере" задержаны два сотрудника Ростехнадзора
Ранее 01.04.2024 11:20 Мск Поисковая операция на руднике "Пионер" прекращена
Ранее 28.03.2024 10:04 Мск На руднике "Пионер" начали бурить новые разведочные скважины
Ранее 27.03.2024 07:55 Мск В Приамурье арестован управляющий директор рудника "Пионер"
Ранее 26.03.2024 11:56 Мск МЧС сообщило о затоплении рудника "Пионер" в Приамурье
Ранее 25.03.2024 09:55 Мск В Приамурье задержан управляющий директор рудника "Пионер"
Ранее 25.03.2024 09:25 Мск Шахта рудника "Пионер" в Приамурье может быть затоплена
Ранее 22.03.2024 08:20 Мск На руднике "Пионер" четвертые сутки пытаются спасти горняков
Ранее 20.03.2024 08:03 Мск В Приамурье спасатели бурят скважину к пропавшим в золотом руднике горнякам
Ранее 19.03.2024 12:57 Мск Путин распорядился спасти шахтеров в руднике "Пионер" в Приамурье

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети