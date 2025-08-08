08 Августа 2025
Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко: Проведение в ЗСК Дней муниципальных образований - эффективный инструмент решения актуальных проблем

По мнению руководителя Кубанского парламента, такой формат взаимодействия с органами местного самоуправления является эффективным инструментом для решения актуальных проблем муниципалитетов.

Председатель Законодательного Собрания подчеркнул – практика традиционных Дней муниципальных образований в ЗСК реализуется уже много лет.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«В процессе работы депутаты выезжают в города и районы, чтобы на месте оценить темпы социально-экономического развития территорий в рамках реализации приоритетных национальных и региональных проектов. Здесь особенно подчеркну, что мы не выступаем статистами, внешними наблюдателями или контролерами. Совместно с руководителями органов местного самоуправления прорабатываются пути решения имеющихся проблем, детально изучается потенциал развития каждой территории с выявлением скрытых резервов. Упор делается именно на тех сложных вопросах развития муниципалитетов, где требуется помощь более высокого, регионального уровня», – акцентировал Юрий Бурлачко.

По его словам, результаты проведенного анализа обобщаются в резолюциях итоговых круглых столов и служат основой материалов для подготовки постановлений парламента Кубани, которые в дальнейшем принимаются на сессиях. Выполнение депутатских рекомендаций, отметил руководитель ЗСК, помогает в ряде случаев сдвинуть с мертвой точки решение даже самых застарелых и неподъемных проблем.

«Считаю, что эта практика дает ощутимый результат – мы находим новые точки роста, неиспользуемые ранее резервы, ресурсы и источники. Благодаря этому муниципалитеты оптимизировали многие процессы, сконцентрировавшись на достижении результата – модернизируется материально-техническая база учреждений социальной сферы, строятся новые социальные объекты. За шестой созыв и часть седьмого мы провели 34 мероприятия, охватив большую часть муниципалитетов. Заметный значимый результат в том, что выстраивается достаточно эффективный диалог. Главам муниципалитетов, считаю, очень важно, что их голос слышат на региональном уровне. Даже если себя исчерпает этот формат, мы не прекратим эту деятельность. Краевой депутатский корпус и далее продолжит активную работу по поддержке муниципальных образований, совершенствованию профильного законодательства, создавая условия и правовые основы для укрепления позиций муниципальных властей», – подытожил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, дни муниципальных образований


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

