08 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На УК "Урал" в Каменске-Уральском завели уголовное дело за подделку подписей жильцов

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после проверки деятельности ООО "УК "Урал". Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в управляющей компании подделывали подписи жильцов, чтобы взять шефство над домом.

Ранее УК "Урал" предоставил в Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона протокол, листы голосования и другие документы, в которых утверждалось, что жильцы дома №7 по улице Леченая избрали эту управляющую компанию. Однако, как показала проверка, ни общего собрания, ни голосования собственников по вопросу выбора УК вообще не проводилось. Подписи в листах голосования также являются поддельными и не принадлежат жильцам.

Прокуратура по результатам проверки направила в орган предварительного расследования МО МВД России "Каменск-Уральский" материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что накануне челябинский суд вынес меру пресечения директору скандально известной, в том числе и на Среднем Урале, управляющей компании ООО "УКИКО" Виктору Старокожеву, обвиняемому в мошенничестве. По версии следствия, он похитил у жильцов 558-ми многоквартирных домов в регионе более 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в столице Урала неизвестные в масках избили местного жителя. Сам пострадавший уверен, что нападавшими были люди со стороны управляющей компании его дома на Мостовой, на смене которой настаивает большинство жильцов.

Вопрос недобросовестности управляющих компаний в Свердловской области обсуждается давно. Ранее мы подробно писали о некоторых инцидентах.

Теги: Каменск-Уральский, УК Урал, уголовное дело, подпись, подделка


