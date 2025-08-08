08 Августа 2025
Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Более 1,1 млрд рублей поступят в Вологодскую область для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ в региональной столице

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина одобрила заявку Вологодской области на участие в программе казначейских инфраструктурных кредитов (КИК), оператором которой выступает Фонд развития территорий.

«Большая часть заявочной кампании на реализацию проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов завершена, поэтому приступили к активной работе по одобрению проектов, чтобы регионы оперативно начали их реализацию. Все проекты социально значимые. Благодарю Минстрой, Фонд развития территорий, команды губернаторов за ответственный подход, тщательно подобранные проекты, которые напрямую повлияют на качество жизни людей, на комплексное и долгосрочное развитие субъекта», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера России, сегодня рассмотрены и одобрены заявки еще девяти регионов на общую сумму КИК в размере 39,6 миллиарда рублей. Они будут направлены на работу с 34 объектами коммунальной инфраструктуры в составе 16 проектов. В целом заявки на новые проекты за счет казначейских инфраструктурных кредитов одобрены уже для 20 регионов на общую сумму в 106,2 миллиарда рублей.

«Заявку Вологодской области на реализацию двух инфраструктурных проектов на сумму более 1,1 миллиарда рублей поддержал вице-премьер Российской Федерации, председатель президиума Правительственной комиссии по региональному развитию Марат Шакирзянович Хуснуллин. Проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые нужно реализовать в Вологде, я защищал на заседании Правительственной комиссии сегодня. Средства получим в виде казначейского инфраструктурного кредита», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В рамках первого проекта к 2026 году в областной столице построят и реконструируют три канализационных коллектора общей протяженностью 3,8 километра по улицам Мира, Петина и вдоль улицы Железнодорожной. Как подчеркнул Глава региона Георгий Филимонов, это позволит значительно повысить качество услуг водоотведения для 80 тысяч жителей.

По второму проекту будет построена газовая котельная по улице Ленинградской и тепловые сети общей протяженностью свыше двух километров для обеспечения теплом жилого сектора. Завершить все работы по этим объектам планируется в 2028 году, что повисит качество теплоснабжения для 21 тысячи жителей.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Фонд развития территорий за взаимодействие, помощь и возможность реализации столь важных для региона мероприятий.

Теги: георгий филимонов, инфраструктурные кредиты, сфера жкх


