Алексей Текслер провел традиционное совещание с главами муниципалитетов в выездном формате

Областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов прошло накануне в Златоусте и стало первым в формате выездного.

«Впервые вводим практику проведения областных совещаний в выездном формате. Сегодня работаем в Златоусте. Мне кажется важным, чтобы была возможность главам посмотреть, как живут, работают другие муниципалитеты, изучить опыт других территорий. Златоуст – самобытный город, промышленный, туристический центр региона. За последние годы мы видим изменения в части развития города. Что касается выездного формата областных совещаний, будем эту практику продолжать», - заявил Алексей Текслер, открывая совещание.

Перед началом работы по повестке губернатор напомнил о недавнем визите в преддверии Дня металлурга Президента России в Челябинскую область.

«16 июля нашу область посетил Президент Владимир Владимирович Путин. Президент принял участие в запуске цеха машиностроительной продукции на ММК, тепло пообщался с работниками предприятия, ответил на их вопросы. Вместе с Виктором Филипповичем Рашниковым ознакомил Президента с парком «Притяжение». В ходе личной двусторонней встречи доложил главе государства о социально-экономической ситуации в области, проинформировал о вкладе южноуральцев в будущую победу, доложил о ходе реализации национальных проектов и ряде других вопросов. Владимир Владимирович поддержал целый ряд наших предложений», - сообщил глава Южного Урала.

И упомянул также о состоявшемся на днях открытии детского сада в Копейске, в котором по ВКС принимал участие президент страны.

Один из основных вопросов повестки рабочего совещания был посвящен реализации программы «Большой ремонт 74». Губернатор акцентировал внимание на том, что программа является масштабной и долгосрочной, в которой комплексно работают все возможные инструменты финансирования регионального и федерального уровня.

«В этом году мы реализуем 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. Из бюджетов разных уровней, в том числе инвестиционных программ организаций, направлено более 13,5 млрд рублей. В этом году заменим более 480 километров ветхих сетей и улучшим качество жилищно-коммунальных услуг для более чем для 400 тысяч жителей. Уже сданы 43 объекта, работы на 15 объектах подходят к завершению. Из запланированных 480 километров заменено более 117 километров ветхих сетей», - отметил Алексей Текслер.

То, что программа «Большой ремонт 74» для городов и поселков Челябинской области является реальной возможностью решить застарелые проблемы жизненно важной инфраструктуры можно наглядно продемонстрировать на конкретных примерах.

Так, в Карталах идет замена двухниточного трубопровода общей протяженностью 4 км. Проект важен для будущего строительства новых очистных сооружений говорит глава Карталинского округа Анатолий Вдовин.

«Благодаря программе «Большой ремонт 74» мы получили возможность обновить изношенные коммуникации, что значительно улучшит качество жизни наших горожан, — подчеркивает Анатолий Вдовин.

А в северо-западной части Еманжелинска ведется строительство современного канализационного коллектора и насосной станции, которые помогут справиться с проблемой подтоплений в многоквартирных домах. Общая протяженность сетей составит почти 5 км, мощность станции — 187 кубометров в час, стоимость проекта— 134 млн рублей. Ожидается, что после этого проблемы с водоотведением будут решены и появится возможность развивать новые микрорайоны города.

«Ремонт и развитие инженерной инфраструктуры города и поселков — это не разовая сиюминутная задача, а системная, кропотливая постоянная работа, на годы вперед. Мы четко понимаем, что предстоит делать в следующий год, через год, через два», — говорит глава Еманжелинского округа Евгений Светлов.

В Златоусте, где проходило совещание, сейчас идет реконструкция коллектора, на которую выделено 148 млн рублей (из федерального, регионального и муниципального бюджетов). Ход работ постоянно контролирует глава Златоуста Олег Решетников.

«Коллектор особо значим для нашего города. Благодаря включению в программу «Большой ремонт 74» и поддержке губернатора Алексея Текслера, нам удалось привлечь значительные средства на полное обновление коммуникаций», — отмечает глава Златоуста Олег Решетников.

В ходе совещания губернатор акцентировал внимание всех глав муниципалитетов Южного Урала на необходимости лично контролировать ход работ по программе «Большой ремонт 74» в части качества и сроков сдачи объектов.

И напомнил, что такого же внимания требует подготовка к зиме: «Все муниципалитеты должны быть полностью готовы к отопительному сезону».

По срокам контрактов в рамках нацпроектов глава региона подчеркнул, что все они (за исключением благоустройства и дорожных работ) должны быть выполнены до 1 декабря 2025 года.

Относительно работ по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования, которые необходимо завершить до 1 сентября, глава Южного Урала сообщил, что 39 объектов в регионе уже готовы, на 109 работы продолжаются. В этом году на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств в 43 округах выделено почти 1 млрд рублей.

В части ликвидации свалок в муниципалитетах губернатор дал отдельное поручение.

«По некоторым муниципальным образованиям уже понятно, что нужно срочно менять подрядчиков, которые не справляются со своими обязательствами, есть перечень территорий. С министерством экологии надо срочно отработать», - призвал Алексей Текслер.

И напомнил, что продолжается работа по ведению реестров контейнерных площадок, которые требуется занести в федеральную информационную систему учета ТКО.

Еще одно поручения губернатора касалось сектора АПК. В этом году аграрии Южного Урала планируют собрать не менее 2 млн т зерна. Часть хозяйств приступили к уборке озимых и ранних яровых культур. Губернатор поручил увеличить площадь, вводимую в оборот и расширить площади под озимые культуры.

Также глава региона призвал муниципальных руководителей активнее взаимодействовать с министерством молодежи и Главным управлением туризма в части создания молодежных пространств в рамках проекта «Своя атмосфера». Напомнил о необходимости информировать предпринимателей о возможности получить субсидии на развитие туристической инфраструктуры, напомнив, что региональный отбор пройдет уже в августе 2025 года. И подчеркнул - изменения федерального законодательства диктуют обязанность владельцам туробъектов до 1 сентября внести информацию в реестр на платформе «Гостеприимство».

Еще одно поручение губернатора касалось диспансеризации. Он призвал глав муниципалитетов активно работать с работодателями, чтобы обеспечить возможность диспансеризации граждан на предприятиях, не отвлекая сотрудников от производства.

Говоря о подготовке к Единому дню голосования, Алексей Текслер напомнил, что с 12 по 14 сентября этого года жителям области предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания и представительных органов 37 муниципалитетов, в двух округах пройдут дополнительные выборы депутатов.

«Традиционно будем использовать механизм «Мобильного избирателя» и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Прошу всех активнее пользоваться этим инструментом и доносить информацию о нем до жителей ваших муниципалитетов. Как и прежде, задействуем корпус общественных наблюдателей. Особое внимание прошу уделить вопросам общественной безопасности в дни проведения голосования. Вам необходимо держать всё это на личном контроле», - сказал Алексей Текслер.