Азербайджан и Армения в США подпишут мирный договор

В Белом доме Баку и Ереван подпишут мирный договор. В Вашингтон для этого прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам президента США Дональда Трампа, 8 августа в Белом доме пройдет "мирный саммит" с участием этих двух закавказских политиков, пишет ТАСС.

Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.