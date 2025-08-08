Азербайджан и Армения в США подпишут мирный договор
В Белом доме Баку и Ереван подпишут мирный договор. В Вашингтон для этого прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам президента США Дональда Трампа, 8 августа в Белом доме пройдет "мирный саммит" с участием этих двух закавказских политиков, пишет ТАСС.
Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.