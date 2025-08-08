США удвоили награду за информацию, с помощью которой можно будет арестовать президента Венесуэлы

США удвоили вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь за такие данные заплатят $50 млн, заявила генпрокурор США Пэм Бонди. Причиной "повышения ставок" стали обвинения в адрес Мадуро в незаконном обороте наркотиков и связях с преступными группировками, такими как "Трен де Арагуа" и картелем "Синалоа".

Власти Венесуэлы скептически отнеслись к заявлениям Бонди. "Это самая нелепая дымовая завеса, которую кто-либо когда-либо видел. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из США, эта женщина [Бонди] устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить потерпевшим поражение в Венесуэле крайне правым", - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

"Достоинство нашей родины не продаётся. Мы отвергаем эту грубую политическую пропаганду", — добавил он.

Впервые вознаграждение в размере $15 млн было установлено в 2020 году, когда американская прокуратура обвинила Мадуро в незаконном обороте наркотиков. В январе 2025 года оно было увеличено до $25 млн.

В феврале Госдепартамент США официально признал венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" иностранной террористической организацией наряду с MS-13 и несколькими мексиканскими картелями. В июле он также признал картель "Де Лос Солес" международной террористической организацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в своем заявлении поздно вечером в четверг, что Мадуро уже более десяти лет является лидером картеля "Де Лос Солес", который отвечает за незаконный трафик наркотиков в Соединенные Штаты.