В Москве двое в масках ограбили отделение Почты России

Два человека в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы, сообщает Mash.

Предварительно, грабители — мужчина и женщина. Угрожая пистолетом, они забрали деньги из отделения на улице Медиков, пишет телеграм-канал. После нападения преступники скрылись на машине.

В январе в Екатеринбурге вооруженный мужчина ограбил "Совкомбанк", расположенный на проспекте Космонавтов. В помещение банковской организации вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил около 7 млн рублей.