В Пермском крае раскрыто двойное убийство 25-летней давности

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Пермского края задержали подозреваемого в убийстве двух человек, совершенном в марте 2000 года. Им оказался уроженец Кемеровской области, скрывавшийся от правосудия все эти годы, сообщилив пресс-службе полиции Прикамья.

По данным следствия, злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже. Вместе с сообщником он доставил потерпевших на территорию свинофермы, где подверг их жестоким пыткам: натравливал сторожевых собак, держал в овощной яме и избивал. От полученных травм мужчины скончались. После этого их тела были вывезены к Воткинскому водохранилищу и сброшены в прорубь.

Соучастника преступления задержали в том же году, и он был осужден за незаконное лишение свободы и укрывательство убийства. Однако организатору удалось скрыться, отчасти из-за того, что на момент преступления он использовал поддельные документы, которые позже уничтожил. Впоследствии он был осужден за другое убийство в Кемеровской области, но к ответственности за двойное убийство в Пермском крае его удалось привлечь только сейчас.

После многолетней кропотливой работы оперативников подозреваемый был задержан по месту жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В проведении оперативных мероприятий участвовали сотрудники Росгвардии.