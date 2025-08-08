В Бисерти горит 2,5 тысячи "квадратов" отходов лесопиления

Более 60 огнеборцев выехали в Бисерть (Свердловская область), чтобы потушить отходы лесопиления на открытой площадке по улице Южная, 4А. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь пожара уже достигла 2,5 тыс. кв.м. На месте задействовано 20 единиц спецтехники.

К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры также нет, до ближайших садовых домов около 100 метров. Пожар уже локализован.