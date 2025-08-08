Полицейские нашли крупную партию наркотиков в свадебном ателье Сургута

В Сургуте полиция задержала женщину, которая под прикрытием ателье по пошиву свадебных платьев торговала наркотиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры. В помещении салона нашли 2,5 килограмма мефедрона, часть которого уже была расфасована для продажи.

Кроме наркотиков, из квартиры подозреваемой изъяли 1,5 миллиона рублей — вероятно, выручку от нелегального бизнеса. По данным следствия, наркотики она заказывала через зашифрованный интернет-магазин, а получала партии в Нефтеюганском районе, чтобы потом сбывать в Сургуте и окрестностях.

Следственным отделом УМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Теперь ей грозит до 20 лет колонии. Подозреваемая заключена под стражу. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.