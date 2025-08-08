Mash: Метиловый спирт обнаружили в составе смертельной чачи из Адлера

Предварительная причина массового отравления алкоголем на Кубани — метиловый спирт, обнаруженный в пробах, сообщает Mash.

В бутылки он попал в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном изготовлении алкоголя в масштабах "на продажу", пишет телеграм-канал.

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек.