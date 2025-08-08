В Великобритании заявили о возможном принуждении Украины к уступкам

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что Украину могут принудить к уступкам. При этом такое может случиться без участия европейских стран.

По его мнению, противостояние президентов США и России "храброму человеку" – украинскому президенту Владимиру Зеленскому – "вряд ли приведёт к правильному результату", пишет РБК.

Ранее стало известно, что Москва рассматривает возможность пойти на уступки президенту США Дональду Трампу. Речь идёт о перемирии с Украиной в воздухе, чтобы предотвратить введение вторичных санкций. При этом Россия намерена продолжать специальную военную спецоперацию.