Паслер заявил о работе по улучшению качества воды в Первоуральске

В Первоуральске начинается комплексная работа по улучшению качества водоснабжения. Об этом в своих соцсетях написал врио губернатора Денис Паслер, рассказав о ближайших планах.

"В Первоуральске действительно сложная ситуация с водоснабжением: из-за высокого износа сетей потери составляют более трети объема. Один из ключевых источников воды — Верхне-Шайтанское водохранилище — не справляется с нагрузкой, особенно в засушливые периоды", — написал Паслер.

По его словам, глава города Игорь Кабец уже доложил ему о модернизации систем водоснабжения, но этого по-прежнему мало. Необходимы комплексные меры, среди которых строительство дополнительного водозабора, насосной станции и сопутствующей инфраструктуры. Паслер пообещал предусмотреть на это средства в региональном бюджете.

Более того, найдено и точечное решение, позволяющее немного улучшить качество воды, а именно — установка локальных фильтров. Их будут устанавливать в жилых домах, где подводящие сети находятся в капитальном ремонте. Также врио главы региона поручил увеличить количество машин-водовозов для доставки чистой воды в отдаленные районы.

Он рассказал, что в этом году в Первоуральск было направлено более 90 млн рублей на замену сетей водоснабжения в 7-м и 8-м микрорайонах, и еще 370 млн будет направлено для модернизации объектов водоснабжения в рамках соглашения с ПАО "Т Плюс". Помимо этого, в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируется направить на обновление коммунальной инфраструктуры более 120 млн рублей.

"Поручил главе Первоуральска лично контролировать реализацию программы, оперативно организовать работу и поддерживать связь с горожанами. Жители должны чётко понимать, когда муниципалитет будет обеспечен качественной водой", — добавил Паслер.

Жители города регулярно жалуются на коричневый цвет и запах воды, а также ее отсутствие. В народе даже прозвали эту ситуацию "водным кабецом" (по фамилии мэра Игоря Кабеца).

Ранее сообщалось, что после майского визита Паслера в Первоуральск муниципальные власти начали экстренно решать многолетнюю проблему качества водоснабжения, но сделать это решили оригинальным способом. Вместо реконструкции и замены сетей, городской бюджет решил предоставить местным управляющим компаниям субсидии на установку фильтров тонкой очистки.

Стоит отметить, что глава другого свердловского города – Североуральска – Светлана Миронова была отправлена в отставку после перебоев с холодной водой, на которые неделями жаловались жители.