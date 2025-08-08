Цистерна с бензином загорелась после атаки БПЛА в Ростовской области
В результате атаки БПЛА в городе Миллерово загорелась цистерна с бензином. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Огонь тушат пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет.
Как написал Слюсарь в своем Telegram-канале, силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах прошедшей ночью.
5 августа сообщалось, что четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. Фрагменты были обнаружены на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка.