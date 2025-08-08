Из-за новых правил захода в российские порты выросли цены на фрахт и заправку судов

Новые правила допуска судов из иностранных портов в российские привели к росту стоимости фрахта. В ожидании разрешения от ФСБ суда вынуждены простаивать на рейде, пишет РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

За последнюю неделю июля стоимость фрахта нефтяных танкеров на маршрутах в Индию и Китай выросла более чем на 8%, хотя нефтяной экспорт в целом упал на 25% за тот же период.

Также выросли цены на заправку судов дизельным топливом. На Балтике и в Азово-Черноморском бассейне рост цен составил 13–18%.

Напомним, новые правила, помимо получения разрешения от ФСБ на вход в порт, предусматривают обязательный водолазный осмотр перед тем, как судно встанет под погрузку. Стоимость водолазной инспекции (ищут взрывные устройства) стоит от 600 тыс. руб. до почти 3 млн руб. И инспекция задерживает судно в порту еще на несколько дней.