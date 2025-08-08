С 1 сентября свердловским бюджетникам поднимут зарплаты на 16,8%

С 1 сентября "указным" категориям бюджетников Среднего Урала повысят зарплаты на 16,8%. Такое решение принял врио губернатора Денис Паслер.

Как он написал в своих соцсетях, повышение коснется почти 137 тыс. работников из категорий, которые были перечислены в "майских" указах Президента РФ. Речь идет об учителях, воспитателях, врачах, работниках культуры и соцработниках.

"Это самые ответственные и востребованные сегодня профессии. От ежедневного труда этих специалистов напрямую зависит будущее страны", - отметил Паслер.

На эти цели до конца года из регионального бюджета будет выделено более 5 млрд рублей. Врио губернатора уже поручил министерству финансов совместно с профильным ведомством подготовить соответствующие документы.