Максима Галкина* сбил автомобиль в Юрмале

Юмориста Максима Галкина* в Юрмале сбил автомобиль. Об этом сообщила в своем Telegram-канале светская обозревательница Божена Рынска. По ее словам, ЧП произошло на "тишайшей улице" – проспекте Видус.

Сам Галкин* ехал на велосипеде, был трезв, на голове у него был шлем.

"Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку [Галкину] — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", - написала Рынска.

